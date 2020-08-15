Лукашенко: кто-то хочет бастовать, пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего

«Надо поехать в трудовые коллективы, ответить на их вопросы», - подчеркнул Лукашенко. Фото: belta.by

15 августа на совещании в Минске Александр Лукашенко потребовал уделить основное внимание экономике, сообщает БелТА.

«Что касается работы экономики - наиважнейший вопрос. Понятно, что разного рода каналы, определенные средства массовой информации будут раскачивать эту ситуацию, что выходите, бастуйте… Я на этот счет уже высказался: кто-то хочет бастовать, пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего», - отметил президент.

Также он добавил о необходимости поручения руководителям предприятий, чтобы те, в свою очередь, передали своим подчиненным рабочим. «Не надо давить ни на кого, ни в коем случае, просто надо им это сказать. Пресмыкаться, на коленях стоять мы ни перед кем не собираемся. Такой необходимости нет», - сказал глава государства.

«Потерять хотят работу и предприятия - потеряют. Дальше они не восстановятся, мы же это прекрасно понимаем. Поэтому пусть руководители со своими коллективами разбираются. Если нужна наша помощь или трудовые коллективы просят побывать там, не надо отказываться. Надо поехать в трудовые коллективы, ответить на их вопросы», - подчеркнул Лукашенко.

Он также рассказал, что в понедельник, 17 августа, планирует посетить ОАО «Минский завод колесных тягачей». «На эти вопросы они услышат мой ответ», - добавил президент.

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