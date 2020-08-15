В России началось массовое производство вакцины от коронавируса

Вакцина будет в виде раствора для внутримышечного введения Фото: Архив "КП"

Российский Минздрав сообщил о том, что начинает производство вакцины от коронавируса. Препарат разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сообщает ria.ru.

Российская Федерация первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики коронавируса. Он получил название «Спутник V».

Помимо прочих инвестором препарата стал Российский фонд прямых инвестиций. Руководитель фонда Кирилл Дмитриев рассказал, что на данный момент ими получены заявки на приобретение миллиарда доз препарата больше чем из 20 государств. Также он добавил, что у РФ договор с пятью странами на производство вакцины. Сейчас у них возможности производства 500 млн доз в год.

Вакцина будет в виде раствора для внутримышечного введения. Вакцинацию планируют проводить в два этапа: сперва — компонентом I, а спустя три недели — компонентом II. Благодаря данной схеме введения сформируется длительный иммунитет, который будет защищать организм на протяжении двух лет.

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