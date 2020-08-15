«Была в бустере на заднем сиденье». В Гомеле двухлетняя девочка выпала из авто на полном ходу

Двухлетняя девочка была в бустере, но все равно выпала из авто на повороте. Фото: ГАИ.

Инцидент произошел 13 августа около 14.00, как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома. 32-летняя женщина ехала с ребенком на автомобиле «Рено Меган».

- Когда женщина двигалась по Речицкому проспекту со стороны улицы Объездной в направлении улицы Косарево, ей нужно было повернуть налево. При осуществлении поворота из салона автомобиля выпала двухлетняя девочка, - рассказали в ГАИ.

Ребенок ехал на заднем сиденье и был в специальном бустере, предназначенном для перевозки несовершеннолетних. Девочка осталась жива, но получила травмы, сейчас она в больнице. Правоохранительные органы начали проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

- Для безопасности детей блокируйте двери и стекла в автомобиле, чтобы ребенок не мог их открыть, всегда проверяйте, хорошо ли закрыты двери в автомобиле, - напомнили в Госавтоинспекции.

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