Возле гомельского ИВС женщина объявила голодовку - ее сына до сих пор не отпустили

Женщина заявила, что будет голодать до тех пор, пока ее сына не выпустят из ИВС. Фото: Сильные Новости - Гомель сегодня.

15 августа женщина объявила голодовку около ИВС УВД Гомельского облисполкома. Об этом пишет портал gomel.today. По информации издания, женщина пришла к изолятору временного содержания с плакатом, где написано: «Я - мать! Буду голодать под вашими окнами до тех пор, пока мне не вернут моего сына».

Женщина рассказала корреспонденту издания, что ее сына Кирилла Марченко до сих пор не выпустили из ИВС. Молодого человека задержали 12 августа, когда он, по словам матери, ждал на улице своего друга, чтобы вместе пойти на прогулку. Мать предполагает, что Кирилл может быть сильно избит и правоохранительные органы не отпускают его потому, что на его теле могут быть видны следы избиения. О том, что Кирилла били, женщине рассказал его друг, который был в ИВС вместе с ним.

Напомним, 13 августа глава МВД Беларуси Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ извинился за то, что в ходе задержаний во время акций протеста после выборов травмы получили случайные люди. Министр заявил, что берет всю ответственность за это на себя. Тем временем десятки людей рассказывают об избиениях и пытках, которые применяли к ним после задержания.

По последней информации, Кирилла Марченко отпустили после того, как его мать несколько часов провела около ИВС. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

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