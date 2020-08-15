На "Пушкинской" собрались тысячи человек: несут цветы, черные шары, раздают воду

Станция метро "Пушкинская" 15 августа Фото: Павел МАРТИНЧИК

Люди идут к станции метро "Пушкинская" непрерывно. Около 15.00 здесь собрались тысячи человек. Постоянно несут цветы к стихийному мемориалу на месте гибели Александра Тарайковского. Горят лампадки, кто-то принес черные воздушные шары. В руках у людей - плакаты. "Не забудем, не простим", "Мы не овцы", "Остановите геноцид народа" - это лишь некоторые из надписей, с которыми приходят к "Пушкинской". Некоторые держат в руках фотографии избитых.

На Пушкинской собрались тысячи человек. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Все уже не помещаются на тротуарах, поэтому многие сидят на газонах. Располагаются и на холме около кинотеатра "Аврора". Люди скандируют "Жыве Беларусь!" и "Верым! Можам! Пераможам!". На улице жарко, кто-то идет в магазин, покупает воду и раздает ее людям. Предлагают и мороженое. Рядом стоит большой мусорный пакет - его сюда принесли, чтобы было куда выбросить мусор.

В Минске попрощались с Александром Тарайковским, который погиб во время протеста 10 августа около станции метро "Пушкинская". Фото: Павел МАРТИНЧИК

На столбы привязывают белые ленты, ими же фиксируют и цветы. Есть рабочие МТЗ. Один из них рассказал, что вышел сюда после того, как на Окрестина избили его сына.

Многие пришли с плакатами. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Больше я молчать не могу, - сказал мужчина.

Люди скандируют "Жыве Беларусь!" и "Верым! Можам! Пераможам!". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Машины сигналят. Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он всегда был за правду». В Минске прощаются с Александром Тарайковским, который погиб на акции протеста

У ритуального зала - сотни людей с цветами и флагами, машины сигналят. Когда выносили гроб, люди становились на колени (читать далее)