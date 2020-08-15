У журналиста из Гродно после суток в изоляторе сломаны обе руки

Журналист после суток в изоляторе - в больнице с переломами обеих рук. Фото: Hrodna.Life

Гродненский журналист Руслан Кулевич попал в больницу с переломами обеих рук. Об этом сообщает Hrodna.Life, где работает Кулевич.

«Руслан больше суток провел в изоляторе на Гая. При задержании его сильно били по ногам, избивали в изоляторе»,- пишет издание. После того как журналиста отпустили, он чувствовал сильную боль в обеих руках. Когда Руслан обратился к медикам, оказалось, что обе руки у него сломаны. Репортеру наложили гипс и госпитализировали.

Руслан Кулевич был задержан во время акции протеста, его осудили на семь суток, но потом неожиданно отпустили без объяснения причин, информирует издание.

Руслан Кулевич - не единственный журналист, который пострадал во время акций протеста. Так, двое сотрудников белорусской «Комсомолки» получили несколько ударов дубинкой по рукам и ногам. Как это было, читайте ЗДЕСЬ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

О том, как работали фотографы и журналисты, освещавшие акции протеста 11 августа, читайте ЗДЕСЬ.