К митингу возле здания ОНТ активисты принесли сегодняшний номер «Комсомолки»: «Смотрите и учитесь, как писать и показывать правду»

Телеведущий и певец Денис Дудинский с сегодняшним номером "Комсомолки".

Они скандируют лозунги «Правду! Правду!», «Уходи!», «Покажите нам правду!», «Мы хотим правду!». Некоторые принесли к зданию несколько старых телевизоров и поставили на ступеньки. Людям жарко стоять на открытом солнце, поэтому многие уходят ближе в Свислочи в тенек. Некоторые люди принесли сегодняшний номер «Комсомолки», в котором написано про пытки и избиения силовиками протестующих. Люди показывают экземпляры этой газеты в окна здания, скандируя: «Смотрите и учитесь, как писать и показывать правду». Тем временем сегодняшний 18-тысячный тираж «Комсомолки» уже скупили весь. В редакцию обрушился шквал звонков людей, которые не успели прочитать сегодняшнюю газету. Они говорят, что сами отлично знают, что происходит в стране, но хотели бы купить и передать газету своим родственниками, которые, по их словам, «живут в параллельной реальности».

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