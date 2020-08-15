Лукашенко - военным: «Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим»

Александр Лукашенко снова говорит о том, что он "не отдаст страну". Фото: president.gov.by.

15 августа Александр Лукашенко провел совещание в центре стратегического управления в Министерстве обороны. Он еще раз повторил фразу о том, что не собирается никому «отдавать страну».

- Вы не хуже меня знаете, что происходит в стране. Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим, - приводит слова Лукашенко сайт president.gov.by.

По словам Александра Лукашенко, в последнее время в адрес семей силовиков поступают угрозы.

- Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться - пожалуйста, но давайте мужики с мужиками. Не надо вперед выставлять девчонок и угрожать семьям. Пока прошу: не трогайте ни в чем не повинных людей, - сказал он по этому поводу.

В это время по всей стране проходят мирные акции протеста. Протестующие не согласны с официальными итогами президентских выборов в Беларуси, а также выступают против насилия, применяемого силовыми структурами к задержанным. О том, как проходит седьмой день протестов в стране, читайте и смотрите в нашей ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ.

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