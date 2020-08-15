«Покажи Окрестина!» К сотрудникам Белтелерадиокомпании приехали Наталья Эйсмонт и Наталья Кочанова. Сотни человек просят журналистов говорить правду

Пока в здании Белтелерадиокомпании Наталья Эйсмонт и Наталья Кочанова общаются с журналистами, около здания сотни человек, которые просят говорить правду Фото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ

Вечером 15 августа стало известно, что председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова и пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт едут к журналистам Белтелерадиокомпании на Макаенка, 9. К этому времени у входа собрались сотни человек, многие из них с плакатами.

Мирная акция возле Белтелерадиокомпании. Фото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ

Сотрудникам БТ кричат: "Покажи Окрестина!", скандируют "Жыве Беларусь!". Многие держат в руках сегодняшний номер "Комсомолки", на обложке которого фотографии избитых задержанных.

Многие держат в руках сегодняшний номер "Комсомолки", на обложке которого фотографии избитых задержанных. Фото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ

Сотни человек просят говорить правду. Фото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ

В здании вместе с Натальей Кочановой и Натальей Эйсмонт находятся около 40 сотрудников Белтелерадиокомпании. По словам одной из журналисток, которая вышла из здания, ее коллег просят не выходить на забастовку. В здание никого не впускают.

Приблизительно через полтора часа после начала встречи в здание Белтелерадиокомпании зашли шесть омоновцев. Сотрудники телеканала выходят с собрания, многие, выходя, поднимают кулак вверх (это жест Светланы Тихановской) и говорят, что хотят рассказывать правду. Наталья Кочанова и Наталья Эйсмонт остаются внутри.

На собрании сотрудники телеканала говорили Кочановой и Эйсмонт, что хотят освещать обе стороны. "Кто вам мешает?" - ответила Кочанова. Около здания БТ увидели бывшего ведущего Дениса Дудинского и участницу детского "Евровидения" Марию Ермакову.

Завтра в 9 утра на БТ пройдет собрание, где должны быть все сотрудники. Сегодня присутствовали только около 40 человек. На здании Белтелерадиокомпании вывесили бело-красно-белый флаг.