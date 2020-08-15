Видеофакт. Сотни человек в Праге вышли на улицу, чтобы поддержать белорусов

В Праге участники шествия разделяют наши чувства. Фото: Белорусы из Праги

В знак солидарности с белорусами и против насилия на улицы выходят и люди в других странах. Акция в поддержку белорусов прошла в Чехии. Сотни человек вышли на санкционированное шествие и митинг к Министерству иностранных дел в Праге. Колонной прошли через исторический центр города.

Многие были в белой одежде, с бело-красно-белыми флагами и плакатами. Во время митинга выступали представители чешских партий и белорусской диаспоры. Говорят, что вышли, потому что знают и разделяют чувства белорусов, поддерживают и обещают помогать. Также на митинге в Праге сказали, что приветствуют стремление белорусов к переменам и свободе.