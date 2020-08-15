Россия объявила в розыск Валерия Цепкало и основателя телеграм-канала Nexta Степана Путило

Валерий Цепкало сейчас находится в Украине. Фото: Павел МАРТИНЧИК

15 августа стало известно, что Россия объявила в розыск экс-претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало и основателя популярного телеграм-канала Nexta Степана Путило. Они разыскиваются "по статье Уголовного кодекса".

Вот как Валерий Цепкало отреагировал на сообщение об этом:

- Сейчас я в Украине. В Россию я точно не намерен ехать, если я там нахожусь в базе данных уголовного розыска, - цитирует его ria.ru.

Сообщается, что политик назвал обвинения "чушью" и предположил, что Москва могла объявить его в розыск "автоматически".

- Я думаю, что на самом деле это просто автоматически происходит. То есть если у нас единая база данных - в Беларуси и России - и если белорусы меня внесли, то автоматически в России я оказываюсь отраженным, - прокомментировал он.

Что касается Степана Путило, то известно, что он несколько лет назад переехал из Беларуси в Польшу.

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