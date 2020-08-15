Лукашенко: Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси

Лукашенко обсудил с Путиным вопросы безопасности страны. Фото: БелТА.

15 августа Александр Лукашенко провел совещание в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси. Как сообщает БелТА, президент рассказал о своем разговоре с Владимиром Путиным:

- Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящен в то, что происходит, - отметил Лукашенко.

По словам президента, он с Путиным договорился о том, что "при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пока мы работаем на заводе, наших детей бьют»: почему тысячи человек вышли на проспект Пушкина в Минске

Люди раздают друг другу воду, приносят бутерброды, кофе и мороженое (ПОДРОБНЕЕ...)

«Сделали табличку из хлеба, спичкой написали на ней телефоны и передали тем, кто вышел первым». Известный гид три дня провел в Жодинском СИЗО

Евгений Апанасевич, который рассказывал читателям «Комсомолки» о путешествиях по Беларуси, не участвовал в митингах, но был задержан (ПОДРОБНЕЕ...)