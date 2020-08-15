Видеофакт: директор МЗКТ признает поражение Лукашенко на выборах

Директор МЗКТ Алексей Римашевский вышел к работникам.

Вот уже несколько дней в Беларуси идет волна протестов. На улицу вышли и сотрудники филармонии, и врачи медучреждений, и сотрудники крупных промышленных предприятий, таких как БелАЗ и МАЗ.

А в субботу, 15 августа, директор завода Алексей Римашевский вышел к работникам. Видеозапись его обращения опубликована на портале TUT.BY.

- Я на этих выборах голосовал за действующего главу государства. Я это сделал осознанно. Но я признаю, что он их не выиграл. Понимаете? - сказал директор.

Тем временем Александр Лукашенко сообщил о том, что в понедельник, 17 августа, он посетит Минский завод колесных тягачей.

- На эти вопросы они услышат мой ответ, - цитирует президента БелТА.

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