Лукашенко: Интересная появилась информация, что они хотят выстроить "ланцуг" от Вильнюса до Киева

Лукашенко: "Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками... Уже хотят выставить от Вильнюса до Киева и собрать туда более 300 тысяч человек". Фото БелТА.

15 августа Александр Лукашенко провел совещание в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси. Он рассказал о готовности России оказать помощь по обеспечению безопасности в Беларуси, а также высказался о протестующих:

- Еще один момент, который не может не настораживать нас (мы также с президентом Путиным это обсуждали): вы видите не только заявление этих государств, которые находятся на западе от нас, не только их предложение. Но интересная появилась информация сегодня к утру о том, что они хотят выстроить "ланцуг" от Вильнюса до Киева. То есть цепь неравнодушных. Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях... Уже хотят выставить от Вильнюса до Киева и собрать туда более 300 тысяч человек, - цитирует президента БелТА со ссылкой на телеканал "Беларусь 1".

Александр Лукашенко поручил Министерству обороны, МВД и КГБ, а также генеральному прокурору осуществить оценку и "категорически не допустить подобных действий".

По его словам, ясно, на что намекают:

- Я это уже проходил после распада Советского Союза, когда была попытка создания Балто-Черноморского региона - санитарной зоны: три балтийских государства, Беларусь, Украина, чтобы отделить Россию от Запада... Но все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном.

По словам Лукашенко, он понимает, к чему это может привести, поэтому он договорился с Путиным о взаимодействии.

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