Минобороны опровергло информацию о "сербских наемниках"

Сейчас на улицах Беларуси много силовиков. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министерство обороны Беларуси назвало "очередным фейком" информацию от телеграм-каналов о «сербских наемниках» в нашей стране.

В ведомстве сообщают, что в рамках Армейских международных игр - 2020 Беларусь примет на своей территории три конкурса: "Уверенный прием", "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда".

Для участия в одном из этих конкурсов - "Снайперский рубеж" - в Беларусь прилетела в том числе сборная Вооруженных сил Сербии. Участники команды прибыли еще 10 августа. Они будут участвовать в конкурсе, который пройдет в Бресте, и их появление не связано с напряженной ситуацией в Беларуси.

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