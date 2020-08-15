МИД Украины сделал заявление о выборах в Беларуси

В Беларуси протесты продолжаются уже почти неделю. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Министерство иностранных дел Украины озвучило свою позицию о происходящем в Беларуси.

"Мы в целом разделяем позицию, высказанную Европейским союзом относительно выборов в Беларуси. Украина чрезвычайно обеспокоена случаями необоснованной жестокости правоохранителей в отношении граждан, участвующих в протестах, представителей СМИ и иностранцев. Рассчитываем, что освобождение из-под стражи части задержанных станет началом диалога власти с гражданским обществом в целях поиска компромиссов", - цитирует заявление interfax.by.

В ведомстве призвали белорусское руководство не допустить дальнейших преследований по политическим мотивам своих оппонентов и тех, кто вышел на улицы городов продемонстрировать свою позицию.

Также МИД Украины призывает тщательно расследовать все факты неправомерного применения силы против мирных протестующих.

В заявлении отмечается:

"Украина считает Беларусь особенно близкой страной и готова приложить все усилия, чтобы помочь ей пройти этот сложный этап без ослабления суверенитета, урегулировать кризис с соблюдением основных прав и свобод граждан".

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