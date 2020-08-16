Правительство Беларуси сложило полномочия перед вновь избранным президентом

В Беларуси согласно Конституции будет сформирован новый состав Совмина, прежнее правительство сложило свои полномочия перед вновь избранным президентом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В субботу, 15 августа, Александром Лукашенко был подписан указ «О полномочиях правительства», передает БелТА.

Как уточняется, новый госдокумент №309 был подписан, так как существующее правительство сложило полномочия перед вновь избранным президентом. Это произошло согласно Конституции Беларуси.

Также следуя Конституции, действующий президент поручил премьеру, министрам и председателям госкомитета осуществлять свои полномочия, пока не будет сформирован новый состав Совмина. Для этого президент должен издать соответствующие правовые акты о назначениях на должности.

Подписанным 15 августа президентским указом в новый состав правительства по должности вошли председатели КГК, президиума НАН, Белстата, правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ.

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