Погода в Беларуси на 16 августа: слабый ветер и до +29 тепла. А 17 августа жара «оранжевой» опасности

Тепло не уходит из Беларуси во второй половине августа 2020 года. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Синоптики обещают, что тепло сохранится и после выходных, 15 -16 августа. Так что у белорусов есть еще надежда на жаркие деньки.

В воскресенье, 16 августа, в Беларуси прогнозируется до +29 градусов, сообщили в Белгидромете. Ночью средняя температура держалась около +9... +15, но местами, в основном на юге страны столбики термометров опустились и до +6. В то же время днем будет довольно жаркая погода - воздух прогреется до +24...+29. При этом во всех регионах будет облачная с прояснениями погода.

А на начало следующей рабочей недели у метеорологов предупреждение об оранжевом уровне опасности. В понедельник, 17 августа, пусть и с облаками, ожидается до +31.

Правда, 17 августа в дневные часы возможны и осадки - непродолжительные дожди и грозы местами. Ночью на 17 августа на термометрах в среднем +10...+16 градусов, но днем уже минимум +25 градусов, а на больше территории страны +30... +31.

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