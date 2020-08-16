Вероника Цепкало уехала с детьми из России, но в Беларусь она пока не вернется

Семья Цепкало решила, что оставаться в России им небезопасно, они переехали в Украину. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что Вероника Цепкало, представительница объединенного штаба Тихановской, 9 августа покинула Беларусь, «Комсомолка» сообщала ранее. Активистка не стала даже голосовать в Минске, отдала свой голос за кандидата на избирательном участке в Москве. В Россию она отправилась вслед за мужем и детьми, которые уехали в соседнее государство еще в середине июля.

В субботу, 15 августа, Россия объявила в розыск Валерия Цепкало и основателя телеграм-канала Nexta Степана Путило. К этому моменту он уже находился в Украине. Вслед за ним решила выехать и супруга.

То, что Вероника Цепкало покинула территорию России, tut.by сообщил по словам Алексея Урбана, представителя Цепкало.

Но выезд не был простым, на погранпереходе Троебортное Вероника с детьми провела свыше трех часов, как уточняется, из-за «метки в базе».

- Ее вернули назад уже после того, как поставили штамп и она приблизилась к нейтральной полосе. Рассматриваю это как откровенное давление на меня через мою супругу и моих детей из-за моей политической позиции, - заявил Валерий Цепкало.

На 16 августа Вероника Цепкало и ее дети находятся в безопасности в Украине.