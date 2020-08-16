Станцию метро в центре Минска закрыли с самого утра 16 августа

После президентских выборов некоторые станции в метро закрывают из-за беспокойства за безопасность пассажиров. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

О том, что на одной из станций метро Минска с 9.55 утра 16 августа закрывают выход на площадь Независимости, предупредила пресс-служба Минского метрополитена в официальном аккаунте в Твиттере.

Так, сообщается, что как вход, так и выход из второго вестибюля на станции метро «Площадь Ленина» - на сторону площади Независимости будет закрыт с самого утра. Когда его откроют, не уточняется.

Ранее этот же вестибюль на несколько часов закрывали в пятницу, 14 августа, но уже в вечернее время.

Вообще, после дня выборов из-за массовых акций несогласия подземка все чаще закрывает свои станции. Например, 12 августа, по той же причине - для «обеспечения безопасности пассажиров», как на вход, так и на выход закрыли «Немигу», «Фрунзенскую» и «Молодежную» станции - поезда проходили эту часть красной ветки без остановки.

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