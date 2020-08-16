Видеофакт. На М1 и на магистралях из Гродно и Гомеля одна за другой в Минск идут колонны с автобусами

Колонна автобусов в сторону Минска на гродненской трассе. Фото: стоп-кадр | видео TUT.BY.

Как сообщили tut.by очевидцы с главных магистралей, соединяющих белорусскую столицу с областными городами, с утра воскресенья, 16 августа, на трассах непривычно оживленно. Дороги заняты автобусными колоннами - двухэтажные туристические бусы из Гомеля, Гродно, Бреста везут людей на митинг в поддержку Лукашенко.

По информации tut.by, жители регионов едут на митинг за премии, отгулы, намек на увольнение или лишение места в общежитии - таких сообщений пришли сотни, но есть и те, кто добровольно и с радостью решил в столице поддержать действующую власть.

Пока митингующих везут к месту, в Минске, на площади Независимости, с металлическими ограждениями, тракторами и спецтехникой силовиков готовятся в 12.00 начать митинг за действующую власть.

Также сообщается, что из некоторых городов для этого пустили даже специальные поезда. Например, участников митинга за Лукашенко из Бреста, по некоторым сообщениям, доставит поезд с 19 вагонами.

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