Белорусская православная церковь попросила белорусов прекратить народное противостояние

В синоде БПЦ заявили, что церковь всегда была и будет с народом. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Обращение синода Белорусской православной церкви опубликовано на сайте БПЦ.

Происходящие в Беларуси после президентских выборов события в синоде назвали «временами народного потрясения» и смутой.

- Вести об уличных столкновениях, арестах и избиениях свидетельствуют о страданиях огромного количества невинных людей, вовлеченных в противостояние и заставляют вздрагивать детей, женщин и престарелых родителей. Уже известно о двух смертях и множестве раненых, - констатировало духовенство.

В БПЦ призвали остановить противоборство, чтобы не довести страну до необратимых разрушительных последствий.

- Категорически осуждая насилие, пытки, унижения, безосновательные задержания, экстремизм во всех его формах и проявлениях, ложь и вероломство, призываем всех, для кого дороги наше отечество, дети, родные и близкие люди - остановиться и прекратить противостояние, - обратились в синоде.

Также руководство БПЦ обратилось и к белорусским властям, призванным уважать и охранять свой народ, - остановить насилие.

- Мы верим и надеемся, что руководство страны, услышит голоса обиженных и невинно пострадавших в период противостояния, а проявивших зверство и жестокость - предаст законному суду и осуждению, - подчеркнули в БПЦ.

В завершение в синоде напомнили, что православная церковь всегда была и будет с народом, но также была и будет вне политики.

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