Посол Беларуси в Словакии: На одной из фотографий месива из синяков и кровоподтеков мы опознали одноклассника моей дочери, который никогда не числился в смутьянах

Посол Лещеня записал видеообращение, в котором рассказал, что для жестокого действия властей были предпосылки в прежние годы. Фото: стоп-кадр видео.

В субботу, 15 августа, посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня опубликовал в YouTube свое видеообращение, связанное с событиями в Беларуси после президентских выборов.

Экс-помощник президента и действующий посол Беларуси в Словакии в обращении поддержал белорусов, которые вышли на мирные протесты.

- Как и все белорусы, я в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны. На tut.by в одной из фотографий месива из синяков и кровоподтеков мы опознали одноклассника моей дочери, который точно никогда не числился в смутьянах, - возмутился Лещеня.

Затем он сослался, что к подобным жестоким действиям властей «были предпосылки», которыми, по его мнению, стали открытие «Линии Сталина» - мемориал с именем вождя-диктатора, затем Шуневич с формой офицеров сталинского НКВД…

- Теперь сотни моих соотечественников почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси XXI века! - заявил посол.

И добавил, в Словакии он представляет Беларусь и ее народ - единственный источник власти в республике.

- Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино: я с вами, рабочие БелАЗа и Кузнечного завода тяжелых штамповок! - обратился дипломат, завершив заявление словами о том, что будущее Беларуси будет основано с учетов позиций всех слоев общества. И добавил: - Белорусы выстрадали это право.

На момент написания статьи ролик посмотрели более 92 тысяч человек. В сети обращение посла восприняли не так однозначно: кто-то благодарит его за позицию и мужество, но кто-то и усомнился: «Не знаю, переобулся в прыжке или нет, но это хорошая оплеуха режиму», - а другие и вовсе сделали выводы, что «Судя по посылу обращения, получается, что инициатор издевательств - министр внутренних дел... Так и думала, что будут выставлять кого-то стрелочником».

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