Пресс-секретарь Минздрава о пострадавших на протестах: Есть те, кто умер, не доехав до больницы. Но в больницах всех пока выхаживают

В больницах пострадавших после массовых протестов выхаживают, но не всех скорые смогли довезти живыми. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На странице в Facebook главный врач 3-й Городской клинической больницы Минска имени Клумова опубликовала пост со своими возмущениями о том, как подается информация о погибших и пострадавших, в том числе и от незаконных действий силовиков, во время протестов 9 - 12 августа.

К обличительному посту медик прикрепила скрин другой публикации, где перечислялось, сколько якобы человек скончались в больницах с начала митингов «В больнице скорой помощи - 6, во 2-й - 7, в 3-й - 21».

- Коллектив возмущен той жестокостью, которая сейчас творится! Нами написано и отправлено письмо в МВД, МЗ, профсоюзы города и Республики! Но... Я возмущена и тем, какая информация подается! За все эти дни в 3-й ГКБ не скончался ни один человек, пострадавший во время протеста, - констатировала главврач «тройки».

Доктор Саевич уточнила, что в ее больнице всем на уровне приемного отделения медики оказали помощь. И на сейчас (16 августа. - Ред.) приходят пострадавшие, которые также получают врачебную помощь и проходят обследование.

- Коллектив 3-й ГКБ будет оказывать помощь всем, не зависимо ни от чего! Прошу, всех, кто пишет просто, чтобы усугубить ситуацию... Не надо, - попросила медик.

Для того чтобы узнать достоверную информацию о погибших и по другим медучреждениям Беларуси, «Комсомолка» обратилась за официальным комментарием в Минздрав.

- Есть те, кто умер, не доехав до больниц? - спросила наш корреспондент.

- Да. Но они умерли, не доехав до больниц, - подчеркнул пресс-секретарь ведомства Юлия Ванина. - В больницах, слава богу, всех пока выхаживают. Умерших нет.

- Спасибо, что не отрицаете, - добавила наш журналист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ну что, пшек е….ый, майдан нам привез?»: рассказ поляка, которого задержали в минском парке и держали два дня на Окрестина.

В печально известном ИВС оказались и другие иностранцы - китаец, американец, итальянец, таджик, украинец (подробности).

«Голые парни стояли на коленях, руки за спиной, лбом в стену»: что увидела на Окрестина мама троих детей, которая сама оттуда попала в больницу.

Алену Дубовик упаковали в автозак, когда она сама она пришла в РУВД написать заявление о незаконном задержании ее коллеги (подробности).