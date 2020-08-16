«Не сейчас»: Министр МВД Караев сказал, когда будут искать виновных в избиениях задержанных

Юрий Караев заявил, что пока искать превысивших полномочия силовиков не будут. Фото: БелТА.

В воскресенье, 16 августа, Юрий Караев, глава МВД, выступил с новым заявлением по последним событиям в стране, пишет БелТА.

Напомним, 14 - 15 августа, из СИЗО и ИВС начали массово выпускать задержанных на акциях протестов, также и медики стали сообщать о том, что в больницах - избитые силовиками люди, появились фото и видео жестоких травм у журналистов, протестовавших и тех, кто просто попал под «хапун».

- По всем случаям превышения полномочий мы разберемся после стабилизации ситуации в стране, - объяснил министр, когда начнутся поиски виновных в избиениях задержанных.

Об этом он сказал журналистам на митинге в поддержку действующей власти на площади Независимости в Минске.

- Это очень плохо (Прим.: избиения задержанных), я против этого. Так быть не должно, - не стал отрицать Караев, но добавил. - По всем случаям мы будем разбираться. Не сейчас, а когда все утихнет.

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