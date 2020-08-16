Народный врач Карпов: «Необходимы оперативные следственные действия и жесткие судебные решения по каждому случаю этой мерзости!»

Игорь Александрович Карпов против насилия. Фото: Медицинский вестник

В телеграм-канале Минздрава опубликовано обращение профессора Игоря Карпова, который недавно был удостоен звания "Народный врач". Под этим обращением стоят фамилии и других медиков: Майи Казаченко, Юрия Горбича, Дмитрия Данилова, Никиты Соловея, Дмитрия Литвинчука. Игорь Александрович резко высказался об избиениях людей.

- Эта неделя была еще более нервной и напряженной. Всю жизнь, как многие из нас, мы посвятили святой миссии - спасению людей. С нас многое спрашивается, но и многое дано нам Богом и теми же людьми. Но есть то, что запрещено, и эти запрещения приняты обществом. Иногда молчаливо, иногда громогласно. В частности, отказывать в оказании помощи нуждающимся, - говорится в заявлении Игоря Александровича Карпова. - Меня спрашивают, как я отношусь к избиению людей в тюрьме? А как к этому относитесь Вы? А как к этому отнесется любой врач и человек? Необходимы оперативные следственные действия и жесткие судебные решения по каждому случаю этой мерзости!!!

По словам народного врача, он объехал практически все белорусские тюрьмы, оказывая помощь пациентам с ВИЧ. А там, где не был он, были его коллеги и ученики.

- Готовы ли мы оказать помощь арестованным сейчас? Риторический вопрос, сию минуту и на любом уровне. Это то, что нам дано как медикам - наше счастье и миссия! Мои коллеги и я пока решили не идти в отпуск. Но нам не дано поляризовать пациентов. Они для нас все едины - наши и иностранные граждане, которые нуждаются в помощи. Независимо от политического лагеря, к которому они принадлежат. И они должны получить эту помощь, несмотря на всю поляризацию мнений.

Карпов высказался и о палачах.

- Палач - это состояние души. Есть хорошая фраза: "Палачом можно не быть при любой власти". Добавлю, а можно быть и в белом халате - примеров хватает. Нельзя всех обвинять огульно. Горько вспоминать, но мы, медики, слышим такие обвинения чаще других. Милиция (полиция) призвана охранять покой граждан любой страны и при любой власти.

По слова Карпова, "садисты должны быть выявлены и изолированы".

Напомним, многие из тех, кто был задержан во время протестов, говорили об издевательствах и избиениях людей в изоляторах, в том числе на Окрестина.

Медики уже высказались против насилия и жестокости. Врач из БСМП рассказал, что у врачей трясутся руки, когда рассказывают, что происходит в ИВС на Окрестина.

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