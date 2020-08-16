Лукашенко на митинге в свою поддержку: Если мы пойдем на поводу у них – сорвемся в штопор, погибнем как государство

Президент выступил перед митингующими, которых на автобусах и поездах привезли на акцию поддержки действующей власти в Минске. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко вышел к собравшимся на митине в поддержку действующей власти, который проходит в Минске в воскресенье, 16 августа.

Президент вышел к собравшимся на площади около 14.00 часов.

Появляется Александр Лукашенко в сопровождении сына Николая. Президент вышел в белой рубашке с коротким рукавом, похожей на милицейскую. Он поднимает правую руку и приветствует собравшихся. - Дорогие друзья! Спасибо вам, что пришли, - начинает Александр Лукашенко свою речь. Его приветствуют криками в ответ: Спасибо!.

Президент благодарит представителей каждой области и Минска. Уточняет, что его тут давно терпят - 26 лет.

Лукашенко собравшимся на митинг в его поддержку: "Вы хотите перемен, реформ? Каких? Завтра начнем?" Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Я не хотел вас звать на эту площадь, - говорит Лукашенко. - Вы хотите свободы? Скажите какой. Вы хотите перемен? Каких, что будем менять. Вы хотите реформ? Каких? Завтра начнем? - спрашивает Лукашенко.

И говорит, что вертолетных денег так просто не будет. Лукашенко говорит, что идет наращивание военной мощи на западе, в Литве, Латвии, Польше.

- И, к сожалению, наша братская Украина. Они приказывают нам провести новые выборы. Если мы пойдем на это, мы войдем в штопор, - говорит Лукашенко.

После высказывания о цепи солидарности от Вильнюса до Киева и о том, что мы не должны стать санитарной зоной Европы, Лукашенко подают стакан воды. Лукашенко говорит, что нам не надо заморское правительство.

- Я никогда не пойду на слом нашего государства, я никогда не пойду на то, что создано нашими руками! - говорит президент. - У меня, как и у многих из вас, есть дети и внуки. Я хочу, чтобы они жили - плохо, хорошо - но на своей земле, - сказал Лукашенко. - Поскольку вы приехали из Брагина, Малориты, с востока и запада. Да, мы проводили жесткий курс, кому-то моя политика, может, не нравилась… Вы просили навести порядок - я его навел. Вы просили очистить улицы этого Минска и дороги от бандитов - я это сделал.

Люди вновь скандируют: «Спасибо!»

- Силой, железной волей, пацанами, которых сегодня шельмуют, их родителями, - рассказывает Лукашенко, кем наводился порядок в Минске. И спрашивает у «кучки молодежи», слышали ли они о том, как стреляли у Дома правительства, о 32 уничтоженных бандах. - Наверное, - комментирует Лукашенко. - И их родители про это забыли.

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Предполагается, что спешат они в столицу, где в полдень 16 августа состоится митинг в поддержку действующей власти. А из некоторых городов для этого даже пустили специальные поезда (подробности).

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