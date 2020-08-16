Николай Лукашенко, а также Караев, Качанова, Эйсмонт, Караник, кто из чиновников пришел на митинг Лукашенко

Караев, Качанова, Эйсмонт, Караник: кто из чиновников пришел на митинг Лукашенко. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Со всей страны колонны автобусов свезли людей - удалось собрать несколько тысяч человек. В 14.00 с трибуны выступил Александр Лукашенко. А среди собравшихся были топ-чиновники.

Например, на митинг пришел министр внутренних дел Юрий Караев. Со сцены он заявил, что акции солидарности и против насилия, которые проявляются в цепочках протеста, финансируются из-за рубежа. Министр утверждает, что парням платят 30 рублей, девушкам - 60 рублей.

- Их используют втемную, управляют их сознанием и подсознанием, - цитирует силовика belta.by.

Также среди участников «Комсомолка» заметила министра здравоохранения Владимира Караника, председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталью Кочанову, пресс-секретаря президента Беларуси Наталью Эйсмонт и других чиновников. Со сцены выступил Олег Гайдукевич. Руководит митингом депутат Палаты представителей Национального собрания и председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь», в прошлом руководитель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько. А еще заметили Николая Лукашенко - в костюме, галстуке и солнцезащитных очках.

Депутат Палаты представителей Национального собрания и председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь», в прошлом руководитель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Олег Гайдукевич. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министр внутренних дел Юрий Караев. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министр здравоохранения Владимир Караник. Фото: Виктор ПАЖИТОК

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