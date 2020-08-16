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«Даже когда буду мертвым, не позволю отдать страну»: 20 самых ярких и брутальных цитат из речи Лукашенко на провластном митинге

В воскресенье, 16 августа, в Минске прошел митинг в поддержку действующей власти, основную массу собравшихся привезли организованно - автобусами и поездами
Надежда БутовичНадеждаБутович
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В режиме онлайн с места событий «Комсомолка» сообщает о том, как в Минске 16 августа практически одновременно проходят две диаметрально противоположные акции: одна уже привычная - мирные собрания несогласных с результатами выборов - марш за свободу, и вторая - митинг в поддержку победившего на выборах Александра Лукашенко.

Спустя два часа с момент начала провластного митинга на площадь Независимости приехал и сам глава страны. Вот что Александр Лукашенко говорил собравшимся. Но еще из немаленького выступления «Комсомолка» выбрала два десятка самых ярких цитат.

Лукашенко на митинге: "Я не сторонник «площадей»! Но не моя вина, что вас пришлось позвать на помощь".

Лукашенко на митинге: "Я не сторонник «площадей»! Но не моя вина, что вас пришлось позвать на помощь".

Фото: Павел МАРТИНЧИК

1. Минчане, спасибо, что вы четверть века терпите меня, человека приехавшего к вам из провинции.

2. Я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили, хотя и не без этого. Вы приехали, чтобы впервые за четверть века вы смогли защитить свою страну, независимость, свои семьи, жен, сестер и детей!

3. В начале 90-х на таких митингах мы потеряли свою страну. И получили взамен окровавленный обрубок империи.

4. Я не сторонник «площадей»! Но не моя вина, что вас пришлось позвать на помощь.

5. Вы просили меня отвести народ от пропасти. Мы это сделали!

6. При всех сложностях и недостатках мы построили красавицу-страну. Кому вы ее решили отдать?!

7. Пусть мы не богатые, но как можем, так живем. И на своей земле!

8. Даже когда я буду мертвым, не позволю отдать страну!

9. Чего вы хотите: реформ? Каких? Скажите - завтра начнем!

10. Если мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор, погибнем как государство, народ, как нация.

11. Мы не должны стать отхожим местом для Европы.

12. Не толкайте людей к силовому противостоянию. Не позорьте страну!

13. На митинге в Минске свыше 50 тысяч человек: вы этим показали, кто в доме хозяин!

Александр Лукашенко предупредил, что обидевшим учителей, врачей или госжурналистов - мало не покажется.

Александр Лукашенко предупредил, что обидевшим учителей, врачей или госжурналистов - мало не покажется.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

14. Поступают угрозы тем, кто с Лукашенко, предупреждаю - играете с огнем!

15. Не трогайте учителей, врачей, журналистов государственных СМИ и членов их семей. Иначе - мало не покажется!

16. Я вас никогда не предавал и никогда не предам!

На провластном митинге Александр Лукашенко пообещал, что защищать страну встанут все - Брестской крепостью.

На провластном митинге Александр Лукашенко пообещал, что защищать страну встанут все - Брестской крепостью.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

17. Мы встанем все! Брестской крепостью… Страну не отдадим!

18. Хотел бы спросить у них: чего вы добиваетесь? Белорусы всегда мечтали людьми зваться - на пепелище не построить будущего.

19. Берегите Беларусь! Потому что она уже нам не принадлежит, а нашим детям и внукам.

20. Стою перед вами на коленях, впервые в жизни - спасибо вам!

Митингующие за действующую власть скандировали «За батьку!», «Спасибо!», «Наши люди - за!».

По официальным данным на митинге за действующую власть присутствовало свыше 50 тысяч человек, очень многие приехали из регионов.

По официальным данным на митинге за действующую власть присутствовало свыше 50 тысяч человек, очень многие приехали из регионов.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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