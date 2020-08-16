«Даже когда буду мертвым, не позволю отдать страну»: 20 самых ярких и брутальных цитат из речи Лукашенко на провластном митинге

В режиме онлайн с места событий «Комсомолка» сообщает о том, как в Минске 16 августа практически одновременно проходят две диаметрально противоположные акции: одна уже привычная - мирные собрания несогласных с результатами выборов - марш за свободу, и вторая - митинг в поддержку победившего на выборах Александра Лукашенко.

Спустя два часа с момент начала провластного митинга на площадь Независимости приехал и сам глава страны. Вот что Александр Лукашенко говорил собравшимся. Но еще из немаленького выступления «Комсомолка» выбрала два десятка самых ярких цитат.

Лукашенко на митинге: "Я не сторонник «площадей»! Но не моя вина, что вас пришлось позвать на помощь". Фото: Павел МАРТИНЧИК

1. Минчане, спасибо, что вы четверть века терпите меня, человека приехавшего к вам из провинции.

2. Я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили, хотя и не без этого. Вы приехали, чтобы впервые за четверть века вы смогли защитить свою страну, независимость, свои семьи, жен, сестер и детей!

3. В начале 90-х на таких митингах мы потеряли свою страну. И получили взамен окровавленный обрубок империи.

4. Я не сторонник «площадей»! Но не моя вина, что вас пришлось позвать на помощь.

5. Вы просили меня отвести народ от пропасти. Мы это сделали!

6. При всех сложностях и недостатках мы построили красавицу-страну. Кому вы ее решили отдать?!

7. Пусть мы не богатые, но как можем, так живем. И на своей земле!

8. Даже когда я буду мертвым, не позволю отдать страну!

9. Чего вы хотите: реформ? Каких? Скажите - завтра начнем!

10. Если мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор, погибнем как государство, народ, как нация.

11. Мы не должны стать отхожим местом для Европы.

12. Не толкайте людей к силовому противостоянию. Не позорьте страну!

13. На митинге в Минске свыше 50 тысяч человек: вы этим показали, кто в доме хозяин!

Александр Лукашенко предупредил, что обидевшим учителей, врачей или госжурналистов - мало не покажется. Фото: Павел МАРТИНЧИК

14. Поступают угрозы тем, кто с Лукашенко, предупреждаю - играете с огнем!

15. Не трогайте учителей, врачей, журналистов государственных СМИ и членов их семей. Иначе - мало не покажется!

16. Я вас никогда не предавал и никогда не предам!

На провластном митинге Александр Лукашенко пообещал, что защищать страну встанут все - Брестской крепостью. Фото: Павел МАРТИНЧИК

17. Мы встанем все! Брестской крепостью… Страну не отдадим!

18. Хотел бы спросить у них: чего вы добиваетесь? Белорусы всегда мечтали людьми зваться - на пепелище не построить будущего.

19. Берегите Беларусь! Потому что она уже нам не принадлежит, а нашим детям и внукам.

20. Стою перед вами на коленях, впервые в жизни - спасибо вам!

Митингующие за действующую власть скандировали «За батьку!», «Спасибо!», «Наши люди - за!».

По официальным данным на митинге за действующую власть присутствовало свыше 50 тысяч человек, очень многие приехали из регионов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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