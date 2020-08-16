Второй раз за выходные: Лукашенко с Путиным снова созвонились 16 августа

Лукашенко с Путиным созвонились второй раз за выходные. Фото: БелТА

Александр Лукашенко снова созвонился с Владимиром Путиным 16 августа. Президенты созваниваются уже во второй раз за выходные. Об этом сообщили в БелТА.

Лукашенко с Путиным 16 августа снова обсудили ситуацию, которая сложилась в Беларуси после президентских выборов. Путин высказал свое мнение касаемо данной ситуации.

Президенты провели серьезные консультации по всем вопросам. Они договорились, что при возникновении внешних угроз будут действовать в рамках Договора о коллективной безопасности.

Напомним, что накануне лидеры двух стран уже разговаривали по телефону. Звонок Путину 15 августа был инициирован со стороны Лукашенко.

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