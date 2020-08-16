Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 августа 2020 года: 92 новых случая COVID-19 и 3 смерти за сутки

Актуальная статистика по коронавирусу в Беларуси Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Телеграм-канале Минздрава опубликовали актуальную статистику по COVID-19 в Беларуси на 16 августа. Общее число зараженных составляет 69 516 человек. Прирост за сутки - 92 случая.

После проведенных курсов лечения в больницах Беларуси домой за все время были выписаны 67 072 белоруса. Не обошлось за сутки и без смертей - скончались 3 человека. Всего же от коронавируса умерли 610 человек.

«У тех людей, которые не смогли победить инфекцию и умерли, были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция», - пояснили в ведомстве.

За все время в стране были проведены 1 миллион 422 тысячи 158 тестов для выявления COVID-19.

В мире на 16 августа число заразившихся коронавирусом составило 21,5 миллиона человек.

Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан сообщила, что вторая волна коронавируса в Беларуси ожидается в ноябре-декабре.