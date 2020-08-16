Фотофакт: белорусы на митинге за перемены у стелы в Минске 16 августа

Так выглядит Минск 16 августа 2020 года. Фото Тани Коровенковой.

Ровно неделю назад в Беларуси прошли выборы президента, и все эти дни люди продолжают выходить на митинги, протестуя против официальных результатов. В воскресенье, 16 августа, у стелы «Минск - город-герой» на проспекте Победителей собралось огромное количество людей с бело-красно-белыми флагами. Сложно подсчитать, сколько здесь человек, но очевидно, что речь идет как минимум о многих десятках тысяч.

Напомним, в этот же день в Минске на площади Независимости прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко, куда привезли людей со всей Беларуси.

В этот же день в Минске прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко. Фото: sb.by

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