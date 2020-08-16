Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Фотофакт: белорусы на митинге за перемены у стелы в Минске 16 августа

Десятки тысяч людей вышли на марш солидарности
Ирина КалининаИринаКалинина
КомментироватьОставить комментарий
Так выглядит Минск 16 августа 2020 года. Фото Тани Коровенковой.

Так выглядит Минск 16 августа 2020 года. Фото Тани Коровенковой.

Ровно неделю назад в Беларуси прошли выборы президента, и все эти дни люди продолжают выходить на митинги, протестуя против официальных результатов. В воскресенье, 16 августа, у стелы «Минск - город-герой» на проспекте Победителей собралось огромное количество людей с бело-красно-белыми флагами. Сложно подсчитать, сколько здесь человек, но очевидно, что речь идет как минимум о многих десятках тысяч.

Напомним, в этот же день в Минске на площади Независимости прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко, куда привезли людей со всей Беларуси.

В этот же день в Минске прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко. Фото: sb.by

В этот же день в Минске прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко. Фото: sb.by

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Избивали до переломов, не давали еды и воды, девушка била мужиков по промежности»: что пережили задержанные на акциях в Минске

Поговорили с людьми, которые приехали в Больницу скорой помощи в Минске после СИЗО на Окрестина (ПОДРОБНЕЕ...).

Политика: в БеларусиПрезидентские выборы в Беларуси-2020