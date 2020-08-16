«Горжусь своим народом! Рада быть частью вас!»: Александра Герасименя высказалась о протестах в Беларуси

Александра Герасименя высказалась о протестах в Беларуси. Фото: БелТА

Именитая пловчиха Александра Герасименя высказалась о протестах, которые проходят в Беларуси уже на протяжении недели. На своей странице в Facebook она написала, что гордится белорусами.

«Я горжусь своим народом! Горжусь каждым из вас: от мала до велика, от женщины до мужчины, от работников завода до успешных бизнесменов и предпринимателей. Вы неравнодушные люди, которые выступают за несогласие и стремятся к миру», - написала Герасименя.

Она также добавила, что очень рада быть частью своего народа. И резюмировала: сила народа велика.

Напомним, что ранее именитая биатлонистка Дарья Домрачева обратилась к руководителям ОМОНа и призвала их остановить насилие. А теннисистка Виктория Азаренко также выступила против насилия и призвала всех к мирным переговорам.

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