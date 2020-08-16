В Бресте к митингующим вышел председатель горисполкома

Протестующие требуют освободить из СИЗО задержанных за участие в акциях протеста. Фото: Оксана БРОВАЧ

Передает корреспондент «Комсомолки» с места событий.

Толпа прошла шествием до площади Ленина. Там протестующие потребовали, чтобы к ним вышел председатель Брестского исполкома Александр Рогачук. В 16 часов он появился на площади, его сопровождали несколько высокопоставленных силовиков. Люди стали выставлять требования:

- Мы отсюда не уйдем, пока вы не выпустите всех наших из СИЗО, - говорили выступающие люди. Перед собравшимися также выступила многодетная мать - по ее словам, ее сына незаконно задержали.

- Уберите милицию. Уберите автозаки из дворов. Перестаньте нас кормить обещаниями, - заявила она.

- Мы работаем над решением этого вопроса, сейчас ведется работа, - ответил брестский градоначальник.

- Выпускай! Выпускай! - стала скандировать толпа.

16 августа в Бресте в 14 часов на проспект Машерова вышло много людей. Фото: Оксана БРОВАЧ

Потом слово взял местный греко-католический священник отец Игорь Кондратьев. Он обратился к Александру Рогачуку. Священник сказал, что до этих выборов он уважал чиновника. И продолжит уважать, если Рогачук прямо сейчас пойдет вместе со всеми к СИЗО выпускать людей.

После этого Рогачук куда-то ушел, и все решили, что разговор закончен. Люди стали выстраиваться в колону, чтобы идти к СИЗО - оно находится на Карла Маркса. А потом внезапно все стали кричать: «Стойте, идите назад». В толпе прошла информация, что прямо сейчас всех задержанных привезут сюда. Какое-то время все ожидали. После этого толпа пошла к СИЗО. Как оказалось, еще никого не выпустили.

Протестующие потребовали, чтобы к ним вышел председатель Бресткого исполкома Александр Рогачук. Фото: Оксана БРОВАЧ

Возле СИЗО сейчас стоят волонтеры, чтобы не пустить людей и не допустить провокаций. С трибуны Александр Рогачук сказал, что сегодня отпустили Юрия Стыльского - солиста брестской группы «Дай дорогу».

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