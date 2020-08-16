Саша Немо: Беларусь точно не будет прежней. И я тоже

Белорусский певец и композитор рассказал, как 10 августа оказался за решеткой. Фото: соцсети. Страница Саши Немо в открытом доступе.

Вечером 16 августа на своей странице в фейсбуке белорусский певец, композитор и аранжировщик Саша Немо запостил фотографию с многотысячного митинга сторонников перемен на политической арене Беларуси, который проходил в столице у стелы «Минск - город-герой».

На фото певец улыбается, но, судя по посту под ним, еще пару дней назад Немо было не до улыбок:

«10-го августа я оказался за решеткой одного из РОВД Минска. Подробностей не будет... Жестко, одним словом... Личные вещи, ключи от квартиры, паспорт я по сей день не могу забрать, хотя было две попытки... Небезразличные люди помогают. Спасибо огромное!!! Беларусь точно не будет прежней и я тоже. Я не буду никогда на стороне тех, кто бьет... больно бьет!!! (орфография и пунктуация оставлены без изменений - Ред.).

Редакция «Комсомольской правды в Беларуси» желает певцу здоровья и моральных сил, а для всех, кто подвергался пытками и избиениям со стороны силовиков в последние дни, советуем прочитать вот этот материал-инструкцию: Как действовать, если вас избили или пытали силовики?Как действовать, если вас избили или пытали силовики?