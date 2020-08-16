«Стеклянная бутылка попала прямо в лицо». МВД впервые показало пострадавших сотрудников

Этот человек представился сотрудником Минского РУВД и рассказал, что 11 августа во время акции протеста получил перелом лодыжки в 3 местах

Днем 16 августа на сайте ведомства появились два видео, на которых в больнице сняты военнослужащий и сотрудник РУВД. Не называя своих имен, они рассказывают, как пострадали во время акций протеста.

- Стояла войсковая цепочка. Я находился позади цепочки, - вспоминает парень, которого представили как военнослужащего в/ч 3310. - Откуда-то издалека была брошена стеклянная бутылка, которая попала мне прямо в лицо. Было помутнение какое-то - я наклонился вниз, присел на колени и опустил голову. Понял, что капает кровь очень сильно. У меня был болевой шок. Потом ко мне подбежали врачи и начали оказывать помощь. Дальше уже смутновато помню.

Парень перечислил свои повреждения: сквозное рассечение верхней губы, рассечение нижней губы, полностью выбит нижний зуб, верхний отломан.

Сотрудник Минского РУВД говорит, что травмы получил 11 августа в Минском районе.

- Собралось много граждан, которые проводили несанкционированный митинг. Мы разъясняли им, что данное мероприятие не санкционировано и проводится незаконно. Некоторые из граждан бросились на нас. При задержании я подвернул ногу - доставили в госпиталь, прооперировали. После чего я узнал, что у меня перелом лодыжки в трех местах. В ноге сейчас много металла. Наверное, уже металлодетектор на мероприятиях я не пройду.

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