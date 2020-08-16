Министр МВД - о погибшем на Пушкинской: «Мы не применяли огнестрельного оружия»

Юрий Караев. Фото БелТА

10 августа в Минске неподалеку станции метро Пушкинская погиб Александр Тарайковский. 34-летний мужчина стал первой жертвой уличных протестов, которые начались после президентских выборов. 15 августа в столице прошли его похороны и акция памяти.

16 августа в рамках митинга в поддержку Александра Лукашенко министр внутренних дел Юрий Караев прокомментировал смерть Тарайковского.

- Может быть, в него стреляли из нелетального оружия. Я пока не знаю. Я не следователь. Да, он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке? Это или резиновая пуля, или осколок какого-то (неразборчиво). Это не огнестрельное оружие, это не пуля со стальным сердечником. Но мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которое является нелетальным, - цитирует Караева TUT.by.

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