Папа римский Франциск призывает остановить насилие в Беларуси. Фото: sobesednik.ru

В воскресенье, 16 августа, во время обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане папа римский говорил в том числе и о ситуации в Беларуси:

- Мои мысли обращаются к дорогой Беларуси. С вниманием я слежу за ситуацией в этой стране после выборов и призываю к диалогу, отказу от насилия и уважению справедливости и права. Доверяю всех белорусов защите Мадонны, Царицы мира, - цитирует слова папы римского Франциска РИА Новости.

Источник рассказывает и о том, что во время выступления папы на площади Святого Петра стояли люди с бело-красно-белыми флагами.

Напомним, с призывом остановить насилие в Беларуси уже обращалась православная церковь Беларуси, призывая граждан отказаться от протестов и насилия, дабы не довести страну до разрушительных последствий.

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