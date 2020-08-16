«Историческая близость наших двух народов для Минска ничего не стоит»: Киев прокомментировал выдачу «вагнеровцев» России

Задержанные под Минском боевики оказались россиянами из военной компании Вагнера. Кадр из видео.

Напомним, что в конце июля в Беларуси были задержаны 33 россиянина, которые оказались бойцами частной военной компании Вагнера. Позже президент Украины Владимир Зеленский просил Александра Лукашенко передать «вагнеровцев» Киеву. Экстрадиция необходима для того, чтобы власти Украины смогли привлечь боевиков к уголовной ответственности в связи с их участием в военных действиях на Донбассе.

Однако в пятницу, 14 августа, стало известно, что Минск передал Москве 32 человека. Еще один задержанный остался в Беларуси - у него также есть и белорусское гражданство.

В воскресенье, 16 августа, Киев прокомментировал освобождение боевиков:

«Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив «вагнеровцев», что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит. Это, кстати, тот самый выбор государства, однозначно говорящий о его внутренних ценностях. Оставим этот вопрос риторическим», - сообщается на официальном сайте президента Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У следствия появились достоверные данные: конечной точкой маршрута вагнеровцев был Минск

А граждане сообщают о подозрительных незнакомцах или предметах (подробнее...)