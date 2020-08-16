"Мы стояли и плакали". Брестчане выдвинули мэру свои требования, и тот прилюдно заявил, что услышал их

Брестчане выдвинули мэру свои требования, и тот прилюдно заявил, что услышал их. Фото:#васькапилот

16 августа на площади Ленина собрались тысячи людей. Как рассказывают журналистам «Комсомольской правды» в Белоруссии» очевидцы события, горожане собрались на площади, чтобы призвать к ответу мэра города и представителей силовых структур за события, которые происходят в городе над Бугом в последние дни.

- Наши люди - это сила, - рассказывает брестчанка Надежда. - Нам надоело молчать. Мы хотели и хотим остановить задержания, насилие и весь этот кошмар, в котором живем всю последнюю неделю.

Речь о произволе силовиков на улицах города, ИВС, СИЗО...

- Сегодня собрались тысячи людей. Все в светлом. Растянули огромный бело-красно-белый флаг, а кто-то водрузил его даже на фонарный столб. Многие стояли в толпе и плакали… Кто-то от бессилия, кто-то от гордости за своих же людей, которые не побоялись и вышли на улицы. Мы все стояли и скандировали: «Это наш город!», «Выпускай!», - говорит женщина.

Как рассказала нам Надежда, прямо там, на площади, к мэру вышли представительницы Ассоциации матерей Бреста и передали ему список требований, главное из которых - немедленно освободить всех задержанных из ИВС и СИЗО. После чего, под довольно резкие высказывания толпы в адрес власти, Александр Рогачук заявил: «Мы вас услышали». Позже перед брестчанами выступил представитель греко-католической церкви, а на самой площади, к счастью, обошлось без задержаний.