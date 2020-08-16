В Бресте протестующие добились освобождения задержанных из СИЗО Фото: Оксана БРОВАЧ

16 августа мирные акции протеста проходят по всей Беларуси. В Бресте люди собрались на площади Ленина. После этого они пошли к СИЗО, где находятся задержанные. Там находятся адвокаты из областной коллегии адвокатов и родственники задержанных.

- Из здания СИЗО вышел сотрудник. Люди спросили, будут ли сегодня выпускать, но он ответил, что это не в его полномочиях, - сообщает с места события корреспондент «Комсомолки». Зато стало известно, что вызвали представителей прокуратуры и представителя суда. Потому как для того, чтобы выпускать людей, их дела нужно рассматривать заново. Позже адвокаты сообщили, что по большинству дел прокуратура приостанавливает исполнение.

Около 20 часов вечера из ворот вышел первый задержанный. Видно, что парень очень стесняется и особо ничего не рассказывает. Внешне выглядит целым. Хотя адвокаты говорят, что среди задержанных есть несколько побитых людей. Всего в СИЗО Бреста находится около 200 человек, которых забрали из мест, где проходили акции протеста. Люди ждут их возвращения.

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