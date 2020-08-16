«При чем здесь Украина?»: Владимир Зеленский ответил на обвинения Лукашенко во вмешательстве

16 августа в Минске прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко Фото: Павел МАРТИНЧИК

В воскресенье, 16 августа, Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку заявил, что назначить новые выборы в Беларуси призывают западные Литва, Латвия, Польша и «наша родная Украина».

Это заявление вызвало недоумение в Киеве. Вскоре на официальном сайте президента Украины появился комментарий:

«Сегодня в Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины «приказывает» провести новые выборы в Беларуси. Это не просто откровенная неправда. Это сознательное нагнетание. Сознательное провокационное поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются сугубо Беларуси и внутреннего недоверия?..»

В сообщении отмечается, что отношения между государствами - это в первую очередь корректность и взвешенность публичных высказываний. И они не должны зависеть от эмоционального состояния: «В отношениях между соседями обязательно будет завтра, послезавтра».

Киев отмечает, что Украина уважает географические и политические границы государств. А потому не вмешивается в решение вопросов о выборах. А также подчеркивает важность доверия:

«Ссылкой на то или иное соседнее государство нельзя заглушить голос многотысячных протестов своих же сограждан. Если доверия нет, а мир видит, что доверия и близко нет, то этот дефицит несправедливыми обвинениями в адрес «руководства другой страны» не восполнить. Скорее можно вызвать еще большее недоверие».

Также интернет-представительство Владимира Зеленского призывает уважать право своих сограждан на жизнь, свободу, здоровье и на политическую зрелость:

«От этого будет зависеть не только будущее Беларуси, но и будущее многих людей, включая любых политиков».

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