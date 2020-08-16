Из СИЗО на Окрестина выпустили «диджеев перемен» Кирилла Галанова и Влада Соколовского, включивших на провластном мероприятии в Киевском сквере «Перемен» Цоя. Фото: соцсети

Напомним, Кирилла Галанова и Влада Соколовского задержали 6 августа. В парке, в котором должен был состояться митинг-концерт в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской, власти неожиданно решили отпраздновать День железнодорожных войск и подогнали военную технику - митинг Тихановской был сорван. И тогда оппозиция призвала сторонников прийти в Киевский сквер на День открытых дверей учреждений дополнительного образования.

В тот момент, когда сторонники Тихановской пришли туда, два диджея Дворца молодежи - Кирилл Галанов и Влад Соколовский - включили «Перемен!». А собравшиеся люди искупали за этот поступок парней в овациях.

Спустя какое-то время в тот же вечер телефоны обоих перестали отвечать, а потом выяснилось, что диджеев задержали сотрудники ОМОН и доставили в Центральное РУВД Минска. Их дело рассматривал суд Центрального района. Обвинили в мелком хулиганстве (КОАП: ст. 17.1), а также неповиновении законным требованиям должностных лиц (КОАП: ст. 23.4), так как, по мнению суда, во время задержания оба вели себя крайне вызывающе.

На суде Влад Соколовский говорил, что во время того мероприятия понимал, что его «используют как затычку, чтобы занять место» Тихановской. Его это возмутило, потому как подобное не отвечало его личным убеждениям. Песню «Перемен», по словам звукорежиссера, он включил, чтобы поддержать Светлану Тихановскую, однако умысла срывать концерт у него не было.

В результате обоих диджеев приговорили к 10 суткам ареста.

Об их судьбе, впрочем, как и о судьбе сотен других задержанных в последние дни белорусов, все очень переживали. Один из врачей, вышедший из ЦИПа на Окрестина, рассказывал, что видел одного из парней в заточении, и диджей был без одежды…

Выйдя из ЦИПа, молодые люди, подтвердили, что условия содержания там были ужасные. Подтвердили и случаи побоев. Сейчас обоим долго придется приходить в себя после случившегося.

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