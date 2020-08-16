В субботу около универмага «Беларусь» взорвалось самодельное устройство

МВД передает, что неизвестные взорвали самодельное устройство около универмага "Беларусь". А потом оказали сопротивление при задержании Фото: Павел МАРТИНЧИК

Инцидент произошел в субботу, 15 августа, в Минске. Компания из двух мужчин и женщины активировали самодельное взрывное устройство около универмага «Беларусь». Это заметила очевидец, которая рассказала правоохранителям, что нарушители убежали в близлежащие дворы. Вместе с группой задержания Заводского отдела департамента охраны они отрабатывали территорию на машине. И не зря: в одном из дворов женщина узнала взрывателей.

Один из них (мужчина 1968 года рождения) сдаваться не собирался и оказал активное сопротивление. Он несколько раз ударил милиционера-водителя по голове и попытался выдавить ему глаза. Женщину из компании нарушителей помогли задержать проходящие мимо молодые люди.

МВД сообщает, что пострадавшего при задержании милиционера госпитализировали. По факту инцидента следователи дадут правовую оценку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Стеклянная бутылка попала прямо в лицо». МВД впервые показало пострадавших сотрудников

У одного рассечена губа, у второго перелом лодыжки в трех местах (подробнее...)