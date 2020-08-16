Колесникова: после акций протестов в Беларуси остаются задержанными около 4000 человек

Мария Колесникова Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мария Колесникова, соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской, заявила, что в СИЗО Беларуси находится около 4000 человек. Все эти люди задержаны в результате акций протестов, начавшихся после президентских выборов.

- Последняя информация, которая у меня была, это около 4 тысяч человек. Мы требуем, чтобы все были освобождены, в том числе политзаключенные, которые были задержаны еще до выборов, - цитирует Марию Колесникову ТАСС.

Напомним, акции протеста в Беларуси проходят 8-й день подряд. Белорусы не согласны с результатами выборов, на которых победил Александр Лукашенко, и насилием со стороны силовиков.

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