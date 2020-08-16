Павел Латушко пришел на марш свободы в Минске, чтобы высказаться против жестокости и насилия по отношению к манифестантам и поддержать идею перемен. Фото: скриншот видео

Директор Купаловского театра и бывший посол Беларуси в Польше и Франции Павел Латушко посетил 16 августа марш свободы в Минске.

- Асуджаны павінны быць ўсе адказныя за гэтыя злачынствы ў адносінах да простых маніфестантаў, - высказал свое мнение в интервью «Комсомольской правде» в Белоруссии» Павел Латушко. - Паглядзіце, колькі нас. Ці мае хтосьці права на жорсткасць і гвалт у адносінах да гэтых людзей? Не, гэта не адпавядае заканадаўству. Гэта прамое парушэнне заканадаўства! Таму я кажу свае «не». Павінна быць прававая ацэнка, каб у перспектыве такога больш не было. І гэта таксама магчыма зрабіць праз перамены. Таму я прыйшоў, каб сказаць: «Мы хочам перамен».

Высказался Павел Латушко и по поводу митинга в поддержку Александра Лукашенко, который также прошел в Минске 16 августа возле Дома правительства. По словам директора театра, туда люди приехали на проплаченных за деньги налогоплательщиков автобусах, в то время как белорусы, пришедшие к стеле, руководствовались исключительно своей гражданской позицией.

Также Павел Латушко рассказал, что увиденное в телеграм-каналах (речь об избиении граждан силовиками. - Ред.) его потрясло, и выразил свое мнение о том, что фактически сегодня на наших глазах в Беларуси создается гражданская платформа, и в ее основу должны быть положены следующие принципы: «нет - насилию, да - праву, да - законодательству, да - исполнению законов в нашей стране».

Напомним, несколько дней назад Павел Латушко выступил у стен Купаловского театра, чтобы поддержать протестующих на улицах Минска, заявив о необходимости детального правового расследования действий силовиков 9 - 12 августа и поддержав кандидатов в президенты в их попытках продолжать отстаивать результаты выборов.

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