Жена Румаса о его заявлении в Instagram: «У Сергея Николаевича нет аккаунта в соцсетях»

В Беларуси продолжаются протесты, начавшиеся после президентских выборов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В интернете появилась информация, что якобы бывший премьер Беларуси Сергей Румас на страничке в Instagram разместил фото силовиков с подписью (орфография и пунктуация автора сохранены - Ред.):

«Наблюдаю за ситуацией в Минске и других городах Республики Беларусь, выражаю соболезнования всем пострадавшим и их семьям. То что происходит в Минске это недопустимо по отношению к гражданам Республики Беларусь. Насилие в 21 веке не должно быть оправдано, все винфовные должны понести наказание. Поведение органов правопорядка, милиции, омона является недопустимым, массовые задержания протестующих является нарушением их прав и свобод. Свобода слова, право на мнение, право проводить митинги это все закреплено в конституции, это законное право каждого гражданина участвовать в протестах, тем более протестующие не нарушают законов : не ломают сооружения, не грабят магазины, с уважением относятся к своему городу, они хотят лишь одно что бы ВЛАСТЬ ИХ УСЛЫШАЛА, еще раз выражаю соболезнования всем пострадавшим в ходе этого чудовищного насилия. Берегите себя и своих близких».

Публикацию экс-глава правительства сопроводил хэштегов #жывебеларусь. За час фото набрало более 4 тысяч лайков. В комментариях пользователи благодарят за поддержку:

- Спасибо большое, всегда считали вас порядочным и умнейшим человеком! Ваш опыт и компетенции нужны новой свободной Беларуси

- Спасибо за честность!

- Уважаю всем сердцем.

Скрин страницы, где опубликовано мнение от имени Сергея Румаса

К слову, аккаунт Сергея Румаса не верифицирован. Это означает, что личность его владельца не подтверждена. То, что профиль фейковый, заявила супруга бывшего премьер-министра. На своей странице в Facebook она сообщила: «Друзья, на всякий случай хочу сообщить - у Сергея Николаевича нет аккаунта в Инстаграм и других соцсетях».

Кстати, жена Сергея Румаса сегодня тоже добавила фото с реакцией на акцию протеста. Жанна Румас опубликовала совместное фото с мужем и подписала: «Вид с крыши Банка Развития захватывает не меньше, чем атмосфера внизу». На заднем плане пары запечатлены многочисленные участники воскресной акции протеста.

Скрин: "Интерфакс-Запад"

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