17 августа рядом с БелАЭС в Островце и границей с Литвой Беларусь начнет масштабные военные учения с участием ракетных войск и артиллерии. Фото: скриншот с видео

Как сообщает Минобороны, 17 августа в Беларуси на границе с Литвой, недалеко от БелАЭС в Островце, начнутся масштабные военные учения:

- С 17 по 20 августа на военных полигонах и отдельных участках местности пройдет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов с выдвижением на участок местности вблизи Островца, полигоны «Гожский» и «Неман».

Совпадение ли, но начало учений совпало с неспокойной ситуацией в стране на фоне массовых протестов в Беларуси и разговоров Лукашенко и Путина, во время которых президент России по первому запросу обещал предоставить помощь в рамках ОДКБ, которую, напомним, оказывают в случае внешней военной агрессии. Также напомним, что после разговора Путина и Лукашенко десантную бригаду из Витебской области перебросили в Гродненскую.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Марш за свободу» и митинг у стелы «Минск - город-герой». В режиме реального времени следим за тем, что происходит в Беларуси: онлайн-трансляция

Прошла неделя после выборов в Беларуси. В стране - восьмой день протестов (ПОДРОБНЕЕ)(ПОДРОБНЕЕ)