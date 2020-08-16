Светлана Тихановская попросила руководство СИЗО проявить гуманность к Сергею Тихановскому. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Светлана Тихановская обратилась к руководству СИЗО, в котором содержится Сергей Тихановский:

- К должностным лицам и сотрудникам, от которых зависят условия содержания и положение моего мужа в СИЗО, хочу обратиться с просьбой: делайте свою работу правильно, честно и по закону, проявите человечность.

Тихановская добавила, что ее супруг не только находится в тяжелых условиях, но еще и не принимает участие в судебных заседаниях по своему же делу, а следственные действия не ведутся более месяца.

- Сергей уже месяц сидит в тяжелых условиях, в очень маленькой камере, треть которой занимает туалет, где мало воздуха и можно сделать только несколько шагов. Маленькая клетка для Большого человека», - рассказывает Светлана в телеграм-канале. По ее словам, Сергей, все же держится «мужественно и стойко».

- Радует, что он не сломался и не теряет своего дара быть позитивным и энергичным в любой ситуации. Очень важно для меня, что он доверяет мне и поддерживает любое мое решение.

Также Светлана напомнила, что 18 августа у Сергея день рождения, и попросила всех неравнодушных людей поддержать его письмами и открытками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Марш за свободу» и митинг у стелы «Минск - город-герой». В режиме реального времени следим за тем, что происходит в Беларуси: онлайн-трансляция

Прошла неделя после выборов в Беларуси. В стране - восьмой день протестов (ПОДРОБНЕЕ)(ПОДРОБНЕЕ)