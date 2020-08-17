МВД опровергло информацию о задержаниях на воскресной акции протеста

В воскресенье, 16 августа, в Минске прошла самая массовая акция протеста в истории независимой Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова сообщила, что ведомство не подтверждает факты задержания людей на акции протеста в Минске.

- В оперативно-дежурной службе информации о задержаниях в воскресенье нет, - цитирует пресс-секретаря МВД ТАСС.

Ранее в некоторых телеграм-каналах появились сведения, что в центре Минска неизвестные схватили несколько человек, затащили их в микроавтобус и увезли. Об этом, а также о том, что людей задерживали во дворах, сообщали очевидцы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из СИЗО на Окрестина выпустили «диджеев перемен» Кирилла Галанова и Влада Соколовского, включивших на провластном мероприятии в Киевском сквере «Перемен» Цоя

Оба, по словам очевидцев, в шоке от случившегося и условий содержания и обращения с людьми на Окрестина (подробнее...)

Возле гомельского ИВС женщина объявила голодовку - ее сына до сих пор не отпустили

Женщина считает, что молодого человека не отпускают потому, что он сильно избит (подробнее...)